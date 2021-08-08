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У Тернополя сошел с рельс локомотив и первый вагон поезда "Рахов – Киев"

8 августа 2021 0:01

Светлана Кузьменко Светлана Кузьменко

В "Укрзализныце" отметили, что пострадавших нет. И предупредили о задержке встречного поезда "Киев – Рахов"

ЧП с поездом "Рахов - Киев" произошло вблизи Тернополя. Коллаж: "Сегодня"

ЧП с поездом "Рахов - Киев" произошло вблизи Тернополя. Коллаж: "Сегодня"

Вблизи Тернополя произошла авария поезда № 357 "Рахов – Киев" – сошел с рельс локомотив и первый вагон тремя колесными парами. В результате инцидента никто не пострадал.

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Об этом говорится в сообщении на официальной странице "Укрзализныци" в Facebook.

Сейчас пассажиров первого вагона пересадили в другие вагона. Пока еще принимается решение о "технологии проследования поезда далее".

В "Укрзализныце" предупредили, что из-за ЧП в пути задержится встречный поезд №358 Киев – Рахов.

Комиссия "Укрзализныци" уже выехала на место происшествия, чтобы расследовать инцидент.

"Просим прощения за временные неудобства. В случае задержки других поездов информировать дополнительно", – отметили в пресс-службе.

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