У Тернополя сошел с рельс локомотив и первый вагон поезда "Рахов – Киев"

ЧП с поездом "Рахов - Киев" произошло вблизи Тернополя. Коллаж: "Сегодня"
Вблизи Тернополя произошла авария поезда № 357 "Рахов – Киев" – сошел с рельс локомотив и первый вагон тремя колесными парами. В результате инцидента никто не пострадал.
Об этом говорится в сообщении на официальной странице "Укрзализныци" в Facebook.
Сейчас пассажиров первого вагона пересадили в другие вагона. Пока еще принимается решение о "технологии проследования поезда далее".
В "Укрзализныце" предупредили, что из-за ЧП в пути задержится встречный поезд №358 Киев – Рахов.
Комиссия "Укрзализныци" уже выехала на место происшествия, чтобы расследовать инцидент.
"Просим прощения за временные неудобства. В случае задержки других поездов информировать дополнительно", – отметили в пресс-службе.