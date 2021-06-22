Павел Фукс показал, какой он "русский гражданин": документ

Бизнесмен два года пытался выйти из российского гражданства, а в 2019 году добивался исключения информации об этом из госреестров РФ

Украинский бизнесмен Павел Фукс не отрицает, что раньше он был гражданином Российской Федерации, но утверждает, что уже четыре года им не является.

Эту информацию он опроверг в своем Telegram-канале.

"В 2015 году я получил украинский паспорт современного образца и начал процедуру выхода из гражданства РФ. Процедура длительная, закончилась в 2017-м", – написал Фукс.

В качестве подтверждения он опубликовал справку о прекращении гражданства РФ:

Фото: Telegram Павел Фукс

Кроме того, в 2019 году бизнесмен обращался в посольство России, чтобы данные о наличии у него российского гражданства исключили из государственных реестров и баз данных РФ, однако там его перенаправили в "компетентные органы Российской Федерации".

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Фото: Telegram Павел Фукс

"Я родился и жил в Харькове. Долгое время вел бизнес в РФ. У меня было гражданство РФ. Но я никогда не выходил из украинского гражданства. Как и никогда не переставал помогать родному городу в качестве мецената", – признается бизнесмен, хотя украинское законодательство запрещает двойное гражданство.

Павел Фукс напомнил и о том, что он "никогда не переставал помогать родному городу в качестве мецената" и что с 2018 года он находится в санкционном списке РФ.

Напомним, что 18 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов объявил о введении санкций против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса, назвав последнего "российским гражданином".

Впрочем, санкции против него ввели не из-за мнимого гражданства, а из-за причастности к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине. Сам Фукс уже объявил о готовности судиться с государством.