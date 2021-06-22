Павел Фукс показал, какой он "русский гражданин": документ

Украинский бизнесмен Павел Фукс не отрицает, что раньше он был гражданином Российской Федерации, но утверждает, что уже четыре года им не является.
Эту информацию он опроверг в своем Telegram-канале.
"В 2015 году я получил украинский паспорт современного образца и начал процедуру выхода из гражданства РФ. Процедура длительная, закончилась в 2017-м", – написал Фукс.
В качестве подтверждения он опубликовал справку о прекращении гражданства РФ:
Кроме того, в 2019 году бизнесмен обращался в посольство России, чтобы данные о наличии у него российского гражданства исключили из государственных реестров и баз данных РФ, однако там его перенаправили в "компетентные органы Российской Федерации".
"Я родился и жил в Харькове. Долгое время вел бизнес в РФ. У меня было гражданство РФ. Но я никогда не выходил из украинского гражданства. Как и никогда не переставал помогать родному городу в качестве мецената", – признается бизнесмен, хотя украинское законодательство запрещает двойное гражданство.
Павел Фукс напомнил и о том, что он "никогда не переставал помогать родному городу в качестве мецената" и что с 2018 года он находится в санкционном списке РФ.
Напомним, что 18 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов объявил о введении санкций против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса, назвав последнего "российским гражданином".
Впрочем, санкции против него ввели не из-за мнимого гражданства, а из-за причастности к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине. Сам Фукс уже объявил о готовности судиться с государством.
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