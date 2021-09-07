Павлова никто не убивал. Полиция назвала главную версию смерти мэра Кривого Рога

Константина Павлова нашли мертвым на веранде дома. Фото: коллаж "Сегодня"

Полиция пришла к выводу, что мэр Кривого Рога Константин Павлов застрелился, но не исключает, что его могли довести до этого. Вероятность убийства полностью исключена. Об этом заявили на брифинге представители Главного управления полиции в Днепропетровской области.

Правоохранители отметили, что на записях камер видеонаблюдения в доме погибшего не были обнаружены другие люди, а судмедэкспертиза и следственный эксперимент подтвердили, что выстрел был произведен с близкого расстояния.

"Экспертизой было установлено, что в крови Павлова алкоголя или наркотических веществ обнаружено не было… Главным следственным управлением на основании экспертиз, показаний свидетелей и следственного эксперимента опровергнута версия умышленного убийства Павлова или инсценировки. На сегодняшний день рассматривается основная версия – самоубийство с мотивами, которые могут быть связаны с личной жизнью Павлова и его пребыванием в должности мэра", – сказал замглавы полиции Днепропетровской области Николай Батюк.

Следствие также не исключает версию, что Павлова могли довести до самоубийства.

Что известно о Константине Павлове?

Родился в Кривом Роге в 1973 году.

Работал в Институте рыночных отношений, заместителем директора на предприятии "Кривбассконсалтинг" и заместителем начальника отдела управления АО "Южный ГОК".

С 2006 по 2012 год занимал должность первого заместителя городского головы, позже – народный депутат 7-го и 8-го созывов.

В 2020 году на выборах мэра Кривого Рога был кандидатом от ОПЗЖ. Во втором туре победил кандидата от партии президента "Слуга народа".

Как сообщали новости "Сегодня", Константин Павлов был обнаружен мертвым в своем доме рано утром 15 августа. В полиции открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Позже появилось видео с камеры наблюдения момента гибели Павлова. Его обязанности временно будет исполнять секретарь горсовета Александр Котляр. 19 августа Павлова похоронили.

Эксперты связывают гибель мэра Кривого Рога с "бандой Хипака", состоявшей из жителей города, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений.