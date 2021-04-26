Даже через 35 лет после страшной трагедии на Чернобыльской АЭС в хронологии тех событий для большинства людей остаются неизвестные страницы

Государственный архив Службы безопасности Украины опубликовал секретные документы КГБ: самый первый доклад "наверх" о взрыве от директора ЧАЭС Виктора Брюханова, переговоры операторов станции в момент аварии, эвакуация почти 45 тыс. жителей Припяти и прилегающих районов.

С этими и другими документами можно ознакомиться по ссылке.

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Кроме того, в ведомстве рассказали несколько малоизвестных фактов, которые скрывались советской властью.

Архивные дела свидетельствуют, что аварии на ЧАЭС случались и до 26 апреля 1986 года. Например, в 1982 году на 1-м энергоблоке произошел значительный выброс радиоактивных веществ. Но доклад КГБ об этом заканчивается привычным "приняты меры для недопущения панических и провокационных слухов". В 1984 году аварийные ситуации были на 3-м и 4-м энергоблоках.

В 1983-м руководство Москвы получило информацию, что ЧАЭС является одной из самых опасных атомных станций в СССР из-за отсутствия средств безопасности. В случае аварии радиоактивность оценивалась "в 60 раз выше, чем при взрывах атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки".

После аварии советская власть искала разные "теории заговора", но не признавала реальности. Уже 27 апреля был готов перечень "неблагонадежных" жителей Припяти, иностранных делегаций, которые посещали ЧАЭС, а также "сектантов, представителей немецкой национальности и тех, кто переписывается за границу". А позже появляются документы, что "националисты" хотели получить образцы зараженной почвы с помощью "агентурной сети в Киеве", чтобы дискредитировать советское руководство в мире.

8 июля 1986 появилась директива, которая засекречивала все детали аварии на ЧАЭС: ее причины, характер разрушений, состав смеси, выброшенной в воздух при взрыве, радиационную обстановку, масштабы работ по ликвидации, заболеваемость и другие.

В октябре 1987 года корреспондент французской газеты Жан Пьер Водон пытался вывезти за границу образцы почвы и воды из Припяти. Однако в секретном докладе КГБ отчитался об успешной спецоперации: взятые иностранцем образцы были подменены на радиоактивно чистые.

Напомним, Чернобыль может стать объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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