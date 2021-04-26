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Переговоры операторов Чернобыльской АЭС и первый доклад "наверх": СБУ опубликовала секретные документы КГБ

26 апреля, 10:09

Мария Дмитренко

Даже через 35 лет после страшной трагедии на Чернобыльской АЭС в хронологии тех событий для большинства людей остаются неизвестные страницы

Государственный архив Службы безопасности Украины опубликовал секретные документы КГБ: самый первый доклад "наверх" о взрыве от директора ЧАЭС Виктора Брюханова, переговоры операторов станции в момент аварии, эвакуация почти 45 тыс. жителей Припяти и прилегающих районов.

С этими и другими документами можно ознакомиться по ссылке.

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Кроме того, в ведомстве рассказали несколько малоизвестных фактов, которые скрывались советской властью.

Напомним, Чернобыль может стать объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кроме того, предлагаем посетить первый виртуальный гид по Чернобыльской зоне отчуждения от "Сегодня".

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