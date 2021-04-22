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Чернобыль может стать объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО

22 апреля, 17:26

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Через 35 лет после трагедии на ЧАЭС Украина решила добиваться, чтобы 30-километровую зону отчуждения признали всемирным достоянием мира

Украинское правительство запустило кампанию по признанию популярной среди туристов со всего мира Чернобыльской зоны отчуждения объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Об этом сообщает Reuters.

"Мы считаем, что включение Чернобыля в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – первый и важный шаг на пути к тому, чтобы это прекрасное место стало уникальным объектом, представляющим интерес для всего человечества", – заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко в преддверии 35-ой годовщины самой страшной ядерной аварии в истории.

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Он отметил, что перед подачей заявки в ООН Чернобыль необходимо включить в национальный список культурного и исторического наследия Украины. Этот вопрос уже обсуждается.

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По словам Ткаченко, зона отчуждения является не только символом поминовения, но и напоминанием об истории и правах людей.

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Также министр надеется, что в скором времени Чернобыльская зона снова начнет привлекать посетителей, которых поубавилось из-за коронавирусной пандемии. Как мы уже сообщали, с этой же целью в Чернобыле планируют за три года починить основные трассы по программе "Большое строительство".

Напомним, что накануне Кабинет министров внес радиолокационную станцию "Дуга" в Чернобыле в Госреестр недвижимых памятников Украины.

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Чернобыль ЮНЕСКО Чернобыльская АЭС Александр Ткаченко
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