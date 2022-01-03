Переговоры Зеленского с Байденом и ужасное ДТП в Ровно — главные новости за ночь

Зеленский и Байден созвонились, а в Ровно произошло смертельное ДТП/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

В Ровно пьяный водитель насмерть сбил военного

В Ровно пьяный водитель насмерть сбил 27-летнего военного. После инцидента виновник скрылся с места аварии. Однако правоохранителям удалось найти его и задержать.

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[IMAGE id=2522658; title=Водитель транспортного средства был пьян/Коллаж: "Сегодня" ; blank]

Аспирант из Франции заявил, что в Киеве его изнасиловал священник

Аспирант из Франции Николя Имбер обвинил украинского священника Ахилу Шахтарина в изнасиловании. Николя обратился к правоохранителям и написал заявление.

[IMAGE id=2522662; title=Священник совершил насильственные действия над аспирантом/Фото: sociology.kpi.ua, Facebook, коллаж: "Сегодня" ; blank]

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Первый звонок Байдена Зеленскому в 2022 году – о чем договорились

Президент Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден провели телефонный разговор. Президент США набрал Банковую спустя два дня после переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным.

Президенты Украины и США провели переговоры/Коллаж: "Сегодня"

На Гаити совершили покушение на премьер-министра

На Гаити совершили покушение на жизнь премьер-министра Ариэля Анри. Инцидент произошел во время празднования 218-летней годовщины независимости республики в городе Гонаив на севере страны.

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[IMAGE id=2522666; title=Премьер-министр в результате нападения не пострадал/Фото: Reuters/Ralph Tedy Erol, коллаж: "Сегодня" ; blank]