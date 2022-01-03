Переговори Зеленського з Байденом та жахливе ДТП у Рівному — головні новини за ніч

Зеленський та Байден зідзвонилися, а в Рівному сталася смертельна ДТП/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Перший дзвінок Байдена Зеленському у 2022 році — про що домовилися

Президент Володимир Зеленський та американський лідер Джо Байден провели телефонну розмову. Президент США набрав Банкову через два дні після переговорів із лідером РФ Володимиром Путіним.

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Президенти України та США провели переговори/Колаж: "Сьогодні"

У Рівному п'яний водій на смерть збив військового

У Рівному п'яний водій на смерть збив 27-річного військового. Після інциденту винуватець втік з місця аварії. Проте правоохоронцям вдалося знайти його та затримати.

Водій транспортного засобу був п'яний/Колаж: "Сьогодні"

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Аспірант із Франції заявив, що у Києві його зґвалтував священик

Аспірант із Франції Ніколя Імбер звинуватив українського священика Ахілу Шахтаріна у зґвалтуванні. Ніколя звернувся до правоохоронців та написав заяву.

Священик здійснив насильницькі дії над аспірантом/Фото: sociology.kpi.ua, Facebook, колаж: "Сьогодні"

На Гаїті вчинили замах на прем'єр-міністра

На Гаїті скоїли замах на життя прем'єр-міністра Аріеля Анрі. Інцидент стався під час святкування 218-ї річниці незалежності республіки у місті Гонаїв на півночі країни.

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