Переговори Зеленського з Байденом та жахливе ДТП у Рівному — головні новини за ніч

Зеленський та Байден зідзвонилися, а в Рівному сталася смертельна ДТП/Колаж: "Сьогодні"
Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
Перший дзвінок Байдена Зеленському у 2022 році — про що домовилися
Президент Володимир Зеленський та американський лідер Джо Байден провели телефонну розмову. Президент США набрав Банкову через два дні після переговорів із лідером РФ Володимиром Путіним.
У Рівному п'яний водій на смерть збив військового
У Рівному п'яний водій на смерть збив 27-річного військового. Після інциденту винуватець втік з місця аварії. Проте правоохоронцям вдалося знайти його та затримати.
Аспірант із Франції заявив, що у Києві його зґвалтував священик
Аспірант із Франції Ніколя Імбер звинуватив українського священика Ахілу Шахтаріна у зґвалтуванні. Ніколя звернувся до правоохоронців та написав заяву.
На Гаїті вчинили замах на прем'єр-міністра
На Гаїті скоїли замах на життя прем'єр-міністра Аріеля Анрі. Інцидент стався під час святкування 218-ї річниці незалежності республіки у місті Гонаїв на півночі країни.