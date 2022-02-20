Переговоры Зеленского с Макроном и тревожное заявление МИД Британии о вторжении РФ — главные новости за ночь

Зеленский провел срочный разговор с Макроном, а в Британии предупредили, что уже на следующей неделе Украина может столкнуться с худшим сценарием российского вторжения/Фото: коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Зеленский провел срочный разговор с Макроном из-за ситуации на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Звонок прошел 19 февраля. Он был посвящен обострению ситуации вокруг Украины.

Реклама

Зеленский и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"

ОДКБ может ввести своих миротворцев на Донбасс — какие условия

Накаляя обстановку на Донбассе, Москва может добиваться введения туда на продолжительный срок своей армии под видом миротворцев. Это означает появление на территории самопровозглашенных республик военных баз армии РФ, которые сейчас развернуты в Приднестровье (Молдова), Южной Осетии (Грузия) и Абхазии (Грузия).

В этом году ОДКБ отличилась разгоном антиправительственных протестов в Казахстане/Коллаж: "Сегодня"

Реклама

В МИД Британии заявили о приближении худшего сценария вторжения России в Украину

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс во время Мюнхенской конференции заявила, что уже на следующей неделе Украина может столкнуться с худшим сценарием российского вторжения, в то время как Европа — с одной из самых опасных ситуаций с безопасностью с начала XX века.

Трасс заявила, что нужно готовиться к наихудшему сценарию/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Украине хотят увеличить предельный возраст бойцов теробороны до 70 лет

Заместитель командующего силами территориальной обороны ВСУ Сергей Собко заявил, для того чтобы привлечь больше людей в Силы территориальной обороны, предельный возраст резервистов могут увеличить.

Реклама