"Переходите в наступление": Зеленский обратился к жителям временно оккупированных территорий

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей временно оккупированных российскими войсками территорий к борьбе с врагом.

"Каждый метр нашей украинской земли, отвоеванный протестом и унижением оккупантов, – это шаг к победе для всей Украины. Это шанс на жизнь. Украинцы, во всех наших городах, куда зашел враг, почувствуйте это, переходите в наступление! Нужно идти на улицу! Выходите! Надо бороться! Каждый раз, когда есть возможность. Как в Херсоне. Как в Бердянске. Как в Мелитополе. Как в Конотопе. Нужно выходить и гнать это зло из наших городов. С нашей земли. Чтобы не сделали новые "ДНР" и "ЛНР", у которых нормальная жизнь просто невозможна. Только рабство. Только на коленях", – заявил президент.

Зеленский обратился к жителям ОРДЛО:

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"Донбасс! Вспомни, как о тебе говорили: Донбасс никто не ставил на колени! И никому поставить не дано! Эти слова в Донецке и Луганске знает каждый. Их часто повторяли. Раньше. А что сейчас? Донбасс, сейчас самое время!"

Зеленский обратился ко всем людям на временно оккупированной территории, "кто нас слышит, кому не стерли память пропагандой, кому не закрыли глаза страхом".

"Боритесь за свои права! За свою свободу. Вместе с Херсоном. Вместе с Бердянском. Вместе с Киевом и всеми другими украинскими городами, которые ценят жизнь, а не боятся всего. Я знаю, что многие из вас поверили, что Украина вас якобы ненавидит. Якобы будет нападать. Якобы будет уничтожать. Лжецы на российском телевидении говорят об этом каждый день. Это их работа. Врать каждый день. Но это не должно быть вашей судьбой", – подчеркнул глава государства.

Зеленский предложил сравнить "Донецк после 8 лет войны и Харьков после 8 дней войны".

"Вам говорили, что это мы уничтожаем города. Посмотрите на Харьков. На Чернигов. На пятисоткилограммовые бомбы, которые сбрасывали на дома украинцев. На Бородянку. На разбитые школы. На взорванные детские садики. На разбитый харьковский Успенский собор. На то, что сделала Россия. Она же сделала это на ваших глазах. Защищайтесь! Иначе она заберёт и ваши жизни. Ваши дома", – подчеркнул он.

Президент добавил, что "все на Донбассе для нас всегда были и будут нашими людьми".

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Зеленский обратился к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что российский лидер Владимир Путин избегает переговоров с ним.