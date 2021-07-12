Перемирия нет – боевики на Донбассе обстреляли бойцов ВСУ

На Донбассе, несмотря на объявленное в конце июне перемирие, продолжаются обстрелы. За минувшие сутки, 11 июня, боевики восемь раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Боевых потерь нет. Но в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. По их данным, боевики стреляли в возле таких населенных пунктов:
- Пески – из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов;
- Новоселовка – из минометов 82-го калибра;
- Нью-Йорк – из станковых противотанковых гранатометов;
- Широкино – из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов;
- Авдеевка – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
Как сообщали новости "Сегодня", на днях в полосе ответственности ОТГ "Восток" погиб один боец и еще трое получили ранения в результате обстрелов со стороны боевиков. Как выяснилось, погибшим оказался кадровый офицер майор ВСУ.
Ранее в Мариуполе военнослужащие 128-й отдельной горно-штурмовой бригады установили рекорд Украины – более 400 военных одновременно развернули Государственный флаг длиной 128 метров.
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