Версия на русском
$ 27,29
32,35

Перемир'я немає – бойовики на Донбасі обстріляли бійців ЗСУ

12 липня, 07:31

Ксенія Капустинська

Окупанти використовували зброю, заборонену домовленостями Тристоронньої контактної групи

На Донбасі, незважаючи на оголошене в кінці червні перемир'я, тривають обстріли. За минулу добу, 11 червня, бойовики вісім разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Бойових втрат немає. Але в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано два прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.

Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС. За їхніми даними, бойовики стріляли в біля таких населених пунктів:

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями у смузі відповідальності ОТУ "Схід" загинув один боєць і ще троє отримали поранення в результаті обстрілу з боку бойовиків. Як з'ясувалося, загиблим виявився кадровий офіцер майор ЗСУ.

Раніше в Маріуполі військовослужбовці 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади встановили рекорд України – більше 400 військових одночасно розгорнули Державний прапор завдовжки 128 метрів.

Новини на цю ж тему:
Донбас ВСУ обстріли безпілотники звіт ООС

Джерело: Сьогодні

Реклама