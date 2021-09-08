Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Последние новости Украины

Перепись населения в Украине состоится в 2023 году. На это выделили десятки миллионов грн

Артем Гавриленко
8 сентября, 18:20
Последняя перепись населения в Украине была в 2001 году

Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение 82 474,9 тыс. грн на подготовку к переписи населения. Коллаж: "Сегодня"

Бюджетный комитет Верховной Рады выделит более 82 млн гривен на подготовку к переписи населения Украины в 2023 году. Это будет первая Всеукраинская перепись населения с 2001 года.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Бюджетный комитет Верховной Рады только что согласовал выделение 82 474,9 тыс. гривен на подготовку к переписи населения Украины в 2023 году", — написал Гончаренко.

Алексей Гончаренко сообщил, что комитет Верховной Рады согласовал более 82 млн гривен на подготовку к переписи населения Украины / Фото: Telegram

Реклама