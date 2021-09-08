Перепись населения в Украине состоится в 2023 году. На это выделили десятки миллионов грн

Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение 82 474,9 тыс. грн на подготовку к переписи населения. Коллаж: "Сегодня"
Бюджетный комитет Верховной Рады выделит более 82 млн гривен на подготовку к переписи населения Украины в 2023 году. Это будет первая Всеукраинская перепись населения с 2001 года.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
"Бюджетный комитет Верховной Рады только что согласовал выделение 82 474,9 тыс. гривен на подготовку к переписи населения Украины в 2023 году", — написал Гончаренко.
Алексей Гончаренко сообщил, что комитет Верховной Рады согласовал более 82 млн гривен на подготовку к переписи населения Украины / Фото: Telegram