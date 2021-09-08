Перепис населення в Україні відбудеться в 2023 році. На це виділили десятки мільйонів грн

Бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення 82 474,9 тис. грн на підготовку до перепису населення. Колаж: "Сьогодні"
Бюджетний комітет Верховної Ради виділить понад 82 млн гривень на підготовку до перепису населення України в 2023 році. Це буде перший Всеукраїнський перепис населення з 2001 року.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
"Бюджетний комітет Верховної Ради тільки що погодив виділення 82 474,9 тис. гривень на підготовку до перепису населення України у 2023-му році.", – написав Гончаренко.
Олексій Гончаренко повідомив, що комітет Верховної Ради погодив понад 82 млн гривень на підготовку до перепису населення України / Фото: Telegram
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