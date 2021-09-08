Держбюджет на 2022 рік: що зміниться і куди підуть гроші

Кабінет Міністрів 15 вересня направить до парламенту проєкт держбюджету на 2022 рік. Держбюджет буде грунтуватися на середньостроковій бюджетної декларації.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"15 вересня, як це передбачено законодавством, Уряд направить в Парламентский проект Державного бюджета на 2022 рік. Вперше документ ґрунтуватиметься на середньостроковій бюджетній декларації, яка розрахована на три роки.", – сказав Шмигаль.
За його словами, проєкт головного фінансового документа країни буде збалансований, реалістичний і містить чіткі пріоритети, серед яких, зокрема, підтримка і розвиток обороноздатності, медицини, освіти, інфраструктури і соціальні програми.
"Це буде збалансов и реалістический прокт із чітко визначеними пріоритетами, середняков: обороноздатність, розвиток медовой сферы, освіта, інфраструктура та, звичайно, соціальні програми", – додав Шмигаль.
Що буде з пенсіями і зарплатами
За розрахунками Кабміну, середньомісячна зарплата має зрости з 15 258 грн у 2022 році до 19 063 грн у 2024-му.
Курс долара на кінець поточного року становитиме 28,6 грн, а середньорічний – 28 грн. У 2023-му середньорічний курс становитиме 28,8 грн, а на кінець року – 28,9 грн. У 2024-му – 29,2 грн і 29,4 грн відповідно.
Згідно з бюджетною декларацією, зростатиме мінімальна пенсія (наразі вона становить 1854 грн):
- з 1 грудня 2021 року – на 80 грн, до 1934 грн;
- у 2022 році – на 8,2%, до 2093 грн;
- у 2023 році – на 7,3%, до 2246 грн;
- у 2024 році – на 7%, до 2403 грн.
Податки і пріоритети
У Бюджетній декларації надано пропозиції щодо змін до Податкового кодексу України. Такі зміни передбачені спірним законопроєктом № 5600, який уже прийняли в першому читанні. Його схвалення у другому читанні сильно вдарить по українському бізнесу, попереджають економісти. Влада тим часом сподівається, що в такий спосіб збільшить доходи держбюджету – причому не на рік, а в середньостроковій перспективі.
Серед пріоритетів бюджетної політики, визначених у Бюджетній декларації, такі:
- зміцнення обороноздатності та безпеки держави;
- розвиток агропромислового комплексу;
- розвиток адміністративних послуг та їхня цифровізація;
- посилення енергонезалежності;
- створення ефективної системи соціальної підтримки та пенсійного забезпечення;
- забезпечення якісної та інклюзивної освіти;
- забезпечення якісного рівня медицини;
- підвищення рівня прозорості в управлінні державними фінансами.
Згідно з декларацією, доходи держбюджету в 2022 році мають бути на рівні 1219,6 млрд грн, у 2023 році – 1333,2 млрд грн, у 2024-м – 1451,6 млрд грн.
Згідно з декларацією, доходи держбюджету в 2022 році повинні бути на рівні 1219,6 млрд грн, в 2023 році – 1333,2 млрд грн, в 2024-м – 1451,6 млрд грн.
Нагадаємо, що за тиждень прокуратура і ДБР "накопали" крадіжок з бюджету Києва на 70 млн грн.
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