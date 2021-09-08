Держбюджет на 2022 рік: що зміниться і куди підуть гроші

За словами Шмигаля, проєкт держбюджету буде збалансований, реалістичний і міститиме чіткі пріоритети

Проект держбюджету-2022 спрямують до Ради 15 вересня. Колаж: "Сьогодні"

Кабінет Міністрів 15 вересня направить до парламенту проєкт держбюджету на 2022 рік. Держбюджет буде грунтуватися на середньостроковій бюджетної декларації.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"15 вересня, як це передбачено законодавством, Уряд направить в Парламентский проект Державного бюджета на 2022 рік. Вперше документ ґрунтуватиметься на середньостроковій бюджетній декларації, яка розрахована на три роки.", – сказав Шмигаль.

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За його словами, проєкт головного фінансового документа країни буде збалансований, реалістичний і містить чіткі пріоритети, серед яких, зокрема, підтримка і розвиток обороноздатності, медицини, освіти, інфраструктури і соціальні програми.

"Це буде збалансов и реалістический прокт із чітко визначеними пріоритетами, середняков: обороноздатність, розвиток медовой сферы, освіта, інфраструктура та, звичайно, соціальні програми", – додав Шмигаль.

Що буде з пенсіями і зарплатами

За розрахунками Кабміну, середньомісячна зарплата має зрости з 15 258 грн у 2022 році до 19 063 грн у 2024-му.

Курс долара на кінець поточного року становитиме 28,6 грн, а середньорічний – 28 грн. У 2023-му середньорічний курс становитиме 28,8 грн, а на кінець року – 28,9 грн. У 2024-му – 29,2 грн і 29,4 грн відповідно.

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Згідно з бюджетною декларацією, зростатиме мінімальна пенсія (наразі вона становить 1854 грн):

з 1 грудня 2021 року – на 80 грн, до 1934 грн;

у 2022 році – на 8,2%, до 2093 грн;

у 2023 році – на 7,3%, до 2246 грн;

у 2024 році – на 7%, до 2403 грн.

Податки і пріоритети

У Бюджетній декларації надано пропозиції щодо змін до Податкового кодексу України. Такі зміни передбачені спірним законопроєктом № 5600, який уже прийняли в першому читанні. Його схвалення у другому читанні сильно вдарить по українському бізнесу, попереджають економісти. Влада тим часом сподівається, що в такий спосіб збільшить доходи держбюджету – причому не на рік, а в середньостроковій перспективі.

Серед пріоритетів бюджетної політики, визначених у Бюджетній декларації, такі:

зміцнення обороноздатності та безпеки держави;

розвиток агропромислового комплексу;

розвиток адміністративних послуг та їхня цифровізація;

посилення енергонезалежності;

створення ефективної системи соціальної підтримки та пенсійного забезпечення;

забезпечення якісної та інклюзивної освіти;

забезпечення якісного рівня медицини;

підвищення рівня прозорості в управлінні державними фінансами.

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Згідно з декларацією, доходи держбюджету в 2022 році мають бути на рівні 1219,6 млрд грн, у 2023 році – 1333,2 млрд грн, у 2024-м – 1451,6 млрд грн.

Згідно з декларацією, доходи держбюджету в 2022 році повинні бути на рівні 1219,6 млрд грн, в 2023 році – 1333,2 млрд грн, в 2024-м – 1451,6 млрд грн.

Нагадаємо, що за тиждень прокуратура і ДБР "накопали" крадіжок з бюджету Києва на 70 млн грн.

Також Гройсман вимагає від уряду надати місцевим бюджетам субвенцію для покупки газу в опалювальний сезон.