Перевод часов на зимнее время в Украине 2021: когда, как и зачем

В Украине через полтора месяца снова переведут часы / Фото: Коллаж: Сегодня

В октябре 2021 года украинцам придется снова перевести все свои часы на так называемое зимнее время и опять приноравливаться к новому распорядку. Отвечаем на самые распространенные вопросы по поводу очередного перевода времени.

Когда и как

Перевод часов в Украине на зимнее время в 2021 году произойдет в последние выходные октября в ночь с субботы на воскресенье. В этом году час икс приходится на 4 утра 31 октября. То есть в 4 часа ночи на воскресенье мы должны перевести стрелки часов на час назад.

Правда ждать 4 часов утра, чтобы перейти на зимнее время, необязательно. Практически все часы в современных гаджетах и устройствах автоматически переводят время.

Зачем переводить

В Украине переходят на "зимне" и "летнее" время согласно постановлению Кабинета министров №509 "О порядке исчисления времени в Украине", принятому 13 мая 1996 года. Считается, что зимнее время вводится для более эффективного использования светового дня и экономии электроэнергии.

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Но вообще время в Украине на час вперед и обратно переводят еще с 1981 года. Осенью – на зимнее время, а весной – на летнее, на час вперед.

К слову, в Украине не раз пытались отменить перевод часов. Последняя попытка была прошлой весной. Верховная Рада даже приняла законопроект "Об исчислении времени в Украине" (№4201) в первом чтении, но во втором он не прошел – документ отправили на доработку.

Отметим, ранее новости "Сегодня" объясняли, зачем Украине нужно отказася от перевода часов.

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