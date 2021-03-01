Без летнего и зимнего времени? Рада может отменить перевод часов

Депутаты указывают две основные причины, почему нужно отменить переходы на летнее и зимнее время

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал депутатов проголосовать законопроект №4201 об отмене перехода на летнее или зимнее время. Об этом он сказал на Согласительном совете.

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Документ предусматривает установление и закрепление на территории Украины единого киевского времени.

"27-28 марта 2021 года запланирован очередной перевод часов на летнее время. Я обращаюсь, давайте проголосуем законопроект №4201 и избавим Украину от этого ежегодного перехода, польза от которого не доказана, а вред очевиден", – сказал Стефанчук.

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Если закон будет принят, то переход на зимнее время с 24 на 25 октября станет последним.

Зачем нужно отказываться от перевода часов

Причины №1. Как известно, на временно оккупированных территориях установлено время государства-агрессора – России. Поэтому установление и закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить вопросы безопасности позиции Украины и способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Причина №2. По мнению большинства ученых и врачей, перевод стрелок часов на один час вперед и назад вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации к летнему и зимнему времени. Такой "сезонный временной скачок" приводит к изменению биологических ритмов человека, что негативным образом отражается на общем состоянии человека – как физиологическом, так и психологическом.

Отметим, что переход на летнее время у нас происходит традиционно в последнее воскресенье марта – стрелки перекручивают на час вперед. На зимнее время мы переходим в последнее воскресенье октября – на час назад. Тем временем в ЕС отменили перевод часов еще в 2019 году.

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