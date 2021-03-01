Українська
$ 27,95
33,84
  1. Последние новости Украины

Без летнего и зимнего времени? Рада может отменить перевод часов

1 марта, 16:26

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Депутаты указывают две основные причины, почему нужно отменить переходы на летнее и зимнее время

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал депутатов проголосовать законопроект №4201 об отмене перехода на летнее или зимнее время. Об этом он сказал на Согласительном совете.

Реклама

Документ предусматривает установление и закрепление на территории Украины единого киевского времени.

"27-28 марта 2021 года запланирован очередной перевод часов на летнее время. Я обращаюсь, давайте проголосуем законопроект №4201 и избавим Украину от этого ежегодного перехода, польза от которого не доказана, а вред очевиден", – сказал Стефанчук.

Читайте также: Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2021 году

Если закон будет принят, то переход на зимнее время с 24 на 25 октября станет последним.

Зачем нужно отказываться от перевода часов

Причины №1. Как известно, на временно оккупированных территориях установлено время государства-агрессора – России. Поэтому установление и закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить вопросы безопасности позиции Украины и способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Реклама

Причина №2. По мнению большинства ученых и врачей, перевод стрелок часов на один час вперед и назад вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации к летнему и зимнему времени. Такой "сезонный временной скачок" приводит к изменению биологических ритмов человека, что негативным образом отражается на общем состоянии человека – как физиологическом, так и психологическом.

Отметим, что переход на летнее время у нас происходит традиционно в последнее воскресенье марта – стрелки перекручивают на час вперед. На зимнее время мы переходим в последнее воскресенье октября – на час назад. Тем временем в ЕС отменили перевод часов еще в 2019 году.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Верховная Рада летнее время перевод часов Руслан Стефанчук

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Что изменится с 1 марта: пенсии, кредиты, цены на проезд
Что изменится с 1 марта: пенсии, кредиты, цены на проездЭкономика
Как получить законные два гектара земли и не заплатить лишнего. Инструкция
Как получить законные два гектара земли и не заплатить лишнего. ИнструкцияНедвижимость
Доллар по 29? Вернется ли курс валюты к трехлетнему максимуму
Доллар по 29? Вернется ли курс валюты к трехлетнему максимумуУкраина
В Украине вводят единый электронный билет для всего транспорта
В Украине вводят единый электронный билет для всего транспортаУкраина
Опасное равновесие: куда направится курс доллара в марте – прогноз
Опасное равновесие: куда направится курс доллара в марте – прогнозЭкономика
"Не буду покрывать негодяев": Кулеба срочно отозвал в Киев двух дипломатовВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять