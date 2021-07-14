"Пережили уже с десяток отставок Авакова": реакция политиков на уход главы МВД

В Слуге народа не исключают, что министр мог пойти на увольнение после разговора с Зеленским

Отставку министра внутренних дел Арсена Авакова одинаково позитивно встретили народные депутаты и политики. Они считают, что кандидатура на пост главы МВД в лице Дениса Монастырского – самая адекватная. Мы собрали подборку реакции политиков на громкое увольнение "бессменного" Авакова.

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук

Она не исключает, что Аваков мог подать в отставку после разговора с Зеленским.

"Помните, в самом начале мы голосовали за назначение Авакова под президентские гарантии? Тогда Зеленский сказал, что если министр не справится – он сам отправит его в отставку. Вероятно, так и произошло. Не исключено, что после беседы с главой государства Аваков сам (в отличие от Степанова) написал заявление. Впрочем, это исключительно моя версия".

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива

"Я пережил с десяток "отставок" Авакова, и пока они все заканчивались провалом и не реализованными надеждами страждущих. Конечно, рано или поздно он уйдет, но уйдет только тогда, когда ему это будет выгодно и нужно для следующей игры. Когда Аваков уйдет, Зеленский станет легкой добычей для самого Авакова в первую очередь".

Экс-нардеп и кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин

Он считает, что министр готовится составить ему конкуренцию в Харькове.

"Сегодня много информации об участии Авакова в выборах мэра Харькова. На самом деле он участвует в выборах со дня смерти Кернеса. Для меня и моей команды это факт. Факт, с которым мы сталкиваемся в своей предвыборной работе как с проявлением админресурса и как с давлением улицы. Так что для меня это не новость и не сюрприз. Я готов к любому развитию ситуации".

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Аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич

"По опыту работы с ним (Монастырским) – хорошая кандидатура. Но по тому, что его ожидает, могу только посочувствовать. Это будет еще тот квест. Денис Монастырский – готов держать кулаки за тебя".

Президент Харьковской федерации Хортинга Денис Ярославский

"Денис Монастырский порядочный и уравновешенный человек. Знаком с ним с 2015 года и могу охарактеризовать как специалиста, глубоко вникающего в процессы. В Сети начала появляться информация, что Монастырский креатура Геращенко и Авакова... Отвечу так: если вы были раньше с кем-то близки, то это означает, что через годы ваши взгляды и позиции не разошлись? Думаю, Авакова кандидатура Монастырского устроила больше, чем, например, кандидатура Данилова".

Как сообщали новости "Сегодня", 13 июля как гром среди ясного неба прозвучала новость: глава МВД Арсен Аваков написал заявление об увольнении по собственному желанию. На заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского, которая была поддержана аплодисментами. Читайте подробнее, что известно о возможном новом главе МВД.

Стало известно, что Рада возьмется за отставку Авакова и назначение его преемника 16 июля.