Первые результаты будут в сентябре. Ляшко об украинской вакцине от коронавируса

Министр здравоохранения сообщил, что два разработчика COVID-вакцин отчитаются об успехах в начале осени

Первые отчеты о разработке украинской вакцины от коронавируса будут уже в сентябре 2021 года. Результаты представят два разработчика, которые получили госфинансирование.

Об этом на встрече с журналистами сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Укринформ".

"В сентябре 2021 года должны презентовать отчеты те, кто получил финансирование из Национального фонда исследований – институты Сибирного (Институт биологии клетки НАНУ, который возглавляет академик Андрей Сибирный – Ред.) и Комиссаренко (Институт биохимии им. А.В. Палладина НАНУ, который возглавляет академик Сергей Комиссаренко – Ред.)", - сказал он.

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Министр также уточнил, что государство не вкладывало деньги в разработку вакцины, которую совместно проводят две частные компании и коллектив украинских ученых.

Ранее в интервью "Сегодня" Виктор Ляшко рассказал, какие именно вакцины против коронавируса разрабатывают в Украине.

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