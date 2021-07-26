Пирамида "B2B Jewelry": силовики провели новые обыски и закрыли магазины

Служба безопасности Украины задокументировали новые факты противоправной деятельности, которой занимаются организаторы финансовой пирамиды B2B Jewelry, провела новую серию обысков, а также прекратила работу части из магазинов сети.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, четырем кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении.

Представителей "B2B Jewelry" подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, добытых преступным путем, в особо крупных размерах.

Силовики провели обыски. Фото: ssu.gov.ua

На прошлой неделе СБУ провела 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах "B2B Jewelry". Они состоялись на территории Киева, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей.

В ходе проведения обысков изъяты:

документы, имеющие доказательное значение;

ювелирные изделия;

печати юридических лиц, которые использовали при совершении преступлений;

мобильные телефоны и компьютерная техника, содержащие необходимую следствию информацию;

имущество, в том числе транспортные средства, добытые преступным путем.

Также СБУ прекратила работу магазинов "B2B Jewelry", а их помещения опечатаны, как это предусматривает УПК Украины.

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Обыски провели на территории восьми областей. Фото: ssu.gov.ua

Для одного из подозреваемых СБУ ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства (не предусматривает каких-либо ограничений на перемещение или выезд за границу).

Всем четырем фигурантам производства объявлено о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);

ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами);

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Сотрудник СБУ в помещении магазина "B2B Jewelry". Фото: ssu.gov.ua

Напомним, в августе 2020 СБУ накрыла скандальную "пирамиду", укравшую у украинцев 250 млн долларов. Вкладчиками "пирамиды" стали более 600 тысяч граждан. Трем организаторам "B2B Jewelry" сообщили о подозрении, двум фигурантам выбрали меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

По сообщениям правоохранителей, за период функционирования "пирамиды", с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 000 долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.

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