Піраміда "B2B Jewelry": силовики провели нові обшуки і закрили магазини

Служба безпеки України задокументували нові факти протиправної діяльності, якою займаються організатори фінансової піраміди B2B Jewelry, провела нову серію обшуків, а також припинила роботу частини з магазинів мережі.

Як повідомили в пресслужбі СБУ, чотирьом кураторам фінансової піраміди повідомили про підозру.

Представників "B2B Jewelry" підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.

Силовики провели обшуки. Фото: ssu.gov.ua

Минулого тижня СБУ провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди і в магазинах "B2B Jewelry". Вони відбулися на території Києва, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської та Черкаської областей.

В ході проведення обшуків вилучено:

документи, які мають доказове значення;

ювелірні вироби;

печатки юридичних осіб, які використовували під час вчинення злочинів;

мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію;

майно, у тому числі транспортні засоби, здобуті злочинним шляхом.

Також СБУ припинила роботу магазинів "B2B Jewelry", а їхні приміщення опечатано, як це передбачає КПК України.

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Обшуки провели на території восьми областей. Фото: ssu.gov.ua

Для одного із підозрюваних СБУ клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Втім, Печерський районний суд м. Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання (не передбачає будь-яких обмежень на переміщення чи виїзду за кордон).

Усім 4-м фігурантам провадження оголошено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);

ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Співробітник СБУ в приміщенні магазину "B2B Jewelry". Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, у серпні 2020 СБУ накрила скандальну "піраміду", що вкрала в українців 250 млн доларів. Вкладниками "піраміди" стали понад 600 тисяч громадян. Трьом організаторам "B2B Jewelry" повідомили про підозру, двом фігурантам вибрали запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

За повідомленнями правоохоронців, за період функціонування "піраміди", з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 000 доларів США кожен, коштовності, інше рухоме і нерухоме майно.

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