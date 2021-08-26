План переноса рабочих дней в 2022 году: Кабмин утвердил график

Сколько украинцы будут отдыхать в следующем году. Фото: коллаж "Сегодня"
Кабинет министров утвердил план переноса рабочих дней в 2022 году, согласно которому рабочий понедельник, 7 марта, переносится на субботу, 12 марта, а понедельник, 27 июня, – на субботу, 2 июля.
Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании в четверг.
Согласно проекту постановления, в 2022 году в Украине будет два праздника с четырехдневными выходными – 8 марта и 28 июня (День Конституции).
Выходные дни и праздники в сентябре 2021 года в Украине
В начале осени нет официальных государственных праздников. Для законного отдыха в сентябре 2021 года у нас будут лишь традиционные субботы и воскресенья.
Всего количество рабочих дней в сентябре составляет 22. Выходных в начале осени будет 8 дней.
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