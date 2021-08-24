День независимости в Киеве. Как прошел военный парад (фото)

Во вторник, 24 августа, в Киеве прошел парад ко Дню Независимости Украины в котором приняли участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.
Об этом сообщает "Сегодня".
Во время военного парада президент подписал указ о новом празднике Дне украинской государственности – его будут отмечать ежегодно 28 июля.
В центре Киева на репетиции парада парень сделал предложение руки и сердца девушке (видео)
Также глава государства в своей речи заговорил о возвращении на родину украинских деятелей – гетьманов, националистов и других причастных к независимости страны.
Зеленский вручил государственные награды украинским общественным и культурным деятелям.
А закончилось мероприятие масштабным военным парадом, которые впечатлил всех присутствующих.
Как празднуют парад в столице
Президент Владимир Зеленский во время презентации мероприятия к юбилейному Дню Независимости Украины рассказал, что в столице проведут десять основных мероприятий.
А 22 августа состоялось чествование тех, благодаря кому государственность Украины сохранилась в 2014 году:
- участников боевых действий на Донбассе;
- ветеранов;
- добровольцев;
- медиков;
- волонтеров.
Ранее мы сообщали, в киевском метрополитене толпы пассажиров спешат на военный парад.
Кроме того, малыши-основатели Киева на Почтовой площади превратились в украинских защитников