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День незалежності в Києві. Як пройшов військовий парад (фото)

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
24 серпня, 15:00
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У заході взяли участь понад 5000 військових
Над Хрещатиком пролетіло понад 50 літальних апаратів і проїхало 400 одиниць зброї і техніки / Фото: колаж "Сьогодні"
Над Хрещатиком пролетіло понад 50 літальних апаратів і проїхало 400 одиниць зброї і техніки / Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 24 серпня, в Києві пройшов парад до Дня Незалежності України в якому взяли участь більше 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

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Про це повідомляє "Сьогодні".

Під час військового параду президент підписав указ про нове свято Дня української державності – його відзначатимуть щорічно 28 липня.

Фото: REUTERS / Gleb Garanich
Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Фото: REUTERS / Gleb Garanich
Фото: REUTERS / Gleb Garanich

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Також глава держави у своїй промові заговорив про повернення на батьківщину українських діячів – гетьманів, націоналістів та інших причетних до незалежності країни.

Фото: REUTERS / Gleb Garanich
Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Фото: REUTERS / Gleb Garanich
Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Зеленський вручив державні нагороди українським громадським і культурним діячам.

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Президент України Володимир Зеленський нагородив грузинського актора і співака Вахтанга Кікабідзе. Фото: REUTERS / Gleb Garanich
Президент України Володимир Зеленський нагородив грузинського актора і співака Вахтанга Кікабідзе. Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Зеленський нагороджує Андрія Шевченка, колишнього головного тренера чоловічої збірної з футболу. Фото: REUTERS / Gleb Garanich
Зеленський нагороджує Андрія Шевченка, колишнього головного тренера чоловічої збірної з футболу. Фото: REUTERS / Gleb Garanich

А закінчився захід масштабним військовим парадом, який вразив усіх присутніх.

Фото: REUTERS / Gleb Garanich
Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Фото: REUTERS / Gleb Garanich
Фото: REUTERS / Gleb Garanich

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Фото: REUTERS / Gleb Garanich
Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Фото: REUTERS / Gleb Garanich
Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Фото: REUTERS / Gleb Garanich
Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Фото: REUTERS / Gleb Garanich
Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Фото: REUTERS / Gleb Garanich
Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Фото: REUTERS / Gleb Garanich
Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Фото: REUTERS / Gleb Garanich
Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Фото: REUTERS / Gleb Garanich
Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Як святкують парад в столиці

Президент Володимир Зеленський під час презентації заходу до ювілейного Дня Незалежності України розповів, що в столиці проведуть десять основних заходів.

А 22 серпня відбулося вшанування тих, завдяки кому державність України збереглася в 2014 році:

  • учасників бойових дій на Донбасі;
  • ветеранів;
  • добровольців;
  • медиків;
  • волонтерів.

Раніше ми повідомляли, в київському метрополітені натовп пасажирів поспішав на військовий парад.

Крім того, малюки-засновники Києва на Поштовій площі перетворилися в українських захисників

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