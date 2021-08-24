День незалежності в Києві. Як пройшов військовий парад (фото)

У вівторок, 24 серпня, в Києві пройшов парад до Дня Незалежності України в якому взяли участь більше 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Під час військового параду президент підписав указ про нове свято Дня української державності – його відзначатимуть щорічно 28 липня.
У центрі Києва на репетиції параду хлопець зробив пропозицію руки і серця дівчині (відео)
Також глава держави у своїй промові заговорив про повернення на батьківщину українських діячів – гетьманів, націоналістів та інших причетних до незалежності країни.
Зеленський вручив державні нагороди українським громадським і культурним діячам.
А закінчився захід масштабним військовим парадом, який вразив усіх присутніх.
Як святкують парад в столиці
Президент Володимир Зеленський під час презентації заходу до ювілейного Дня Незалежності України розповів, що в столиці проведуть десять основних заходів.
А 22 серпня відбулося вшанування тих, завдяки кому державність України збереглася в 2014 році:
- учасників бойових дій на Донбасі;
- ветеранів;
- добровольців;
- медиків;
- волонтерів.
Раніше ми повідомляли, в київському метрополітені натовп пасажирів поспішав на військовий парад.
Крім того, малюки-засновники Києва на Поштовій площі перетворилися в українських захисників