По делу "Харьковских соглашений". СБУ вызвала на допрос Бойко и еще четырех нардепов

Всех народных избранников вызвали через Аппарат Верховной Рады

Служба безопасности Украины вызвала на допрос народного депутата Юрия Бойко по делу "Харьковских соглашений". Также по этому делу вызвали еще четырех нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера СБУ Артема Дехтяренко.

"Как действующие народные депутаты Украины, они вызывались через Аппарат ВРУ", – сообщил спикер СБУ.

На сайте СБУ указано, что на допрос вызвали:

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нардепа от ОПЗЖ Юрия Бойко,

нардепа от ОПЗЖ Виталия Борта,

нардепа от ОПЗЖ Сергея Ларина,

нардепа от "За майбутнє" Игоря Палицу,

Дмитрия Шпенова.

Ранее мы писали, что народный депутат Илья Кива, который ранее назвал Вторую мировую войну "Великой Отечественной", заявил, что ему вручили повестку из-за шапки с советской символикой. Его якобы зовут на допрос как свидетеля.

Напомним, пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко в июне якобы собирались принудительно доставить на допрос в Государственное бюро расследований, но это оказалось фейком.