Версія українською
$ 27,23
32,35

По "делу Майдана" будут судить еще 4 экс-беркутовцев: в чем их обвиняют

1 июля, 14:17

Сергей Мартынец

Бывшие сотрудники спецподразделения ответят в суде за свои зверские действия против майдановцев в 2013 году

В суд направили обвинительный акт в отношении четверых бывших беркутовцев, которых подозревают в избиении активистов Евромайдана 30 ноября 2013 года. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

В чем обвиняют экс-сотрудников спецподразделения "Беркут":

Как сообщали новости "Сегодня", недавно командир луганского "Беркута" получил 4 года тюрьмы, вот только приговор был вынесен заочно, поскольку никто не знает, где находится мужчина.

Реклама

Напомним, в 2020 году двое экс-беркутовцев вернулись в Киев после обмена. Обвиняемые по "делу Майдана" даже сделали открытое обращение к президенту Украины.

Смотрите также, как накануне на Майдане произошли столкновения полиции с ФОПами:

Новости на эту же тему:
суд Майдан беркутовцы

Источник: Сегодня

Реклама