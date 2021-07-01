По "делу Майдана" будут судить еще 4 экс-беркутовцев: в чем их обвиняют

Бывшие сотрудники спецподразделения ответят в суде за свои зверские действия против майдановцев в 2013 году

В суд направили обвинительный акт в отношении четверых бывших беркутовцев, которых подозревают в избиении активистов Евромайдана 30 ноября 2013 года. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

В чем обвиняют экс-сотрудников спецподразделения "Беркут":

в превышении власти и служебных полномочий при исполнении противоправного приказа своего руководства;

в препятствовании проведению собраний и митингов;

в применении физического насилия в отношении участников мирной акции протеста;

в незаконном задержании майдановцев и фальсификации документов – рапортов о якобы совершении активистами административных правонарушений.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно командир луганского "Беркута" получил 4 года тюрьмы, вот только приговор был вынесен заочно, поскольку никто не знает, где находится мужчина.

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Напомним, в 2020 году двое экс-беркутовцев вернулись в Киев после обмена. Обвиняемые по "делу Майдана" даже сделали открытое обращение к президенту Украины.

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