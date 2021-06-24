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Дело Майдана. Командиру луганского "Беркута" огласили приговор

24 июня 2021 11:43

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На данный момент Валерий Костенко скрывается от правоохранителей, поэтому приговор ему огласили заочно

Сосновский районный суд города Черкассы огласил приговор командиру луганского "Беркута". Его заочно приговорили к 4 годам лишения свободы.

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Об этом информирует Адвокатская совещательная группа.

Валерию Костенко огласили приговор по делу об избиении протестующих и журналистов перед Черкасской ОГА 23-27 января 2014 года.

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"Валерия Костенко суд признал виновным по ч. 1 ст. 171 УПК (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 365 УПК (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа). Государственное обвинение представляла прокурор Елена Якушина", – говорится в сообщении.

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Командир луганского "Беркута" Валерий Костенко. Фото: скриншот

Командир луганского "Беркута" Валерий Костенко. Фото: скриншот

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Передают, что сам Костенко находится в розыске.

Ранее мы сообщали, что расследование в отношении двух бывших "беркутовцев" по делам Майдана завершено.

Также напомним, суд заочно арестовал экс-бойца "Беркута" по делу Майдана.

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