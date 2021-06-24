Дело Майдана. Командиру луганского "Беркута" огласили приговор

На данный момент Валерий Костенко скрывается от правоохранителей, поэтому приговор ему огласили заочно

Сосновский районный суд города Черкассы огласил приговор командиру луганского "Беркута". Его заочно приговорили к 4 годам лишения свободы.

Реклама

Об этом информирует Адвокатская совещательная группа.

Валерию Костенко огласили приговор по делу об избиении протестующих и журналистов перед Черкасской ОГА 23-27 января 2014 года.

Читайте также: Расстрел Майдана и другие громкие дела: назван способ ускорить расследование

"Валерия Костенко суд признал виновным по ч. 1 ст. 171 УПК (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 365 УПК (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа). Государственное обвинение представляла прокурор Елена Якушина", – говорится в сообщении.

Реклама

Командир луганского "Беркута" Валерий Костенко. Фото: скриншот

Передают, что сам Костенко находится в розыске.

Ранее мы сообщали, что расследование в отношении двух бывших "беркутовцев" по делам Майдана завершено.

Также напомним, суд заочно арестовал экс-бойца "Беркута" по делу Майдана.

Реклама

Последние новости в Украине и мире смотрите в нашем выпуске: