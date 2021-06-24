Русский
$ 27,27
32,6
  1. Новини України

Справа Майдану. Командиру луганського "Беркута" оголосили вирок

24 червня 2021 11:43

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Наразі Валерій Костенко ховається від правоохоронців, тому вирок йому оголосили заочно

Соснівський районний суд міста Черкаси оголосив вирок командиру луганського "Беркута". Його заочно засудили до 4 років позбавлення волі.

Реклама

Про це повідомляє "Адвокатська дорадча група".

Йому оголосили вирок у справі побиття протестуючих і журналістів перед Черкаської ОДА 23-27 січня 2014 року.

Читайте також: Розстріл Майдану та інші гучні справи: названо спосіб прискорити розслідування

"Валерія Костенка Суд визнав винним у ч. 1 ст. 171 КПК (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та ч. 2 ст. 365 КПК (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу). Державне обвинувачення представляла прокурор Олена Якушина", – йдеться у повідомленні.

Реклама

Командир луганського "Беркута" Валерій Костенко. Фото: скріншот

Командир луганського "Беркута" Валерій Костенко. Фото: скріншот

Не пропусти!
Швеція – воїни, які жертвують собою: тренер "Трьох корон" радий отримати відпочинок перед Україною
Янне Андерссон зі своєю командою

Повідомляється, що сам Костенко перебуває у розшуку.

Раніше ми повідомляли, що розслідування стосовно двох колишніх "беркутівців" у справах Майдану завершено.

Також нагадаємо, суд заочно заарештував екс-бійця "Беркута" у справі Майдану.

Реклама

Останні новини в Україні та світі дивіться в нашому випуску:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Синоптики помилялися. 23 червня погода приготувала українцям сюрприз (карта)
Синоптики помилялися. 23 червня погода приготувала українцям сюрприз (карта)Україна
Українцям тричі підвищать пенсії – графік на 2021 рік
Українцям тричі підвищать пенсії – графік на 2021 рікЕкономіка
У Кремлі злякалися? Росія просить США відмовитися від навчань з Україною
У Кремлі злякалися? Росія просить США відмовитися від навчань з УкраїноюРосія
Чорне море ніколи не було
Чорне море ніколи не було "російським озером": Данілов показав старовинну картуВлада
Повна перемога України. ПАРЄ прийняла найжорсткішу резолюцію щодо Криму
Повна перемога України. ПАРЄ прийняла найжорсткішу резолюцію щодо КримуВлада
Більше схоже на апокаліпсис: як зараз виглядає Ялта після потопу (фото)
Більше схоже на апокаліпсис: як зараз виглядає Ялта після потопу (фото)Крим

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти