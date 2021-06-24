Справа Майдану. Командиру луганського "Беркута" оголосили вирок

Наразі Валерій Костенко ховається від правоохоронців, тому вирок йому оголосили заочно

Соснівський районний суд міста Черкаси оголосив вирок командиру луганського "Беркута". Його заочно засудили до 4 років позбавлення волі.

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Про це повідомляє "Адвокатська дорадча група".

Йому оголосили вирок у справі побиття протестуючих і журналістів перед Черкаської ОДА 23-27 січня 2014 року.

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"Валерія Костенка Суд визнав винним у ч. 1 ст. 171 КПК (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та ч. 2 ст. 365 КПК (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу). Державне обвинувачення представляла прокурор Олена Якушина", – йдеться у повідомленні.

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Командир луганського "Беркута" Валерій Костенко. Фото: скріншот

Повідомляється, що сам Костенко перебуває у розшуку.

Раніше ми повідомляли, що розслідування стосовно двох колишніх "беркутівців" у справах Майдану завершено.

Також нагадаємо, суд заочно заарештував екс-бійця "Беркута" у справі Майдану.

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