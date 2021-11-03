Почему сомневаются? Более 50% непривитых украинцев против вакцинации

42% невакцинированных против ковида украинцев готовы это сделать "при определенных условиях" / Фото: Коллаж: Сегодня

Детский фонд Организации объединенных наций (ЮНИСЕФ) в Украине провел репрезентативный опрос, показавший, что 42% украинцев, еще не вакцинировавшихся против коронавируса, готовы привиться при определенных условиях.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

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Статистика желающих и противников вакцинации

По состоянию на 3 ноября, в Украине 10 682 752 человека уже получили хотя бы первую дозу, а 7 596 587 – две и теперь полностью защищены.

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В общем, 60% всех украинцев положительно относятся к вакцинации от COVID-19 и 62% соглашаются, что необходимо прививать от COVID-19.

Почему вакцинированные хотели делать прививки

Желающих прививаться мотивирует то, что вакцинация может предотвратить COVID-19 или осложнения от него и что они не заразят других людей.

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"Вакцинированные люди в 5 раз реже заражаются и имеют более чем в 10 раз более низкий риск госпитализации с COVID-19, чем непривитые. Это также было самым большим мотиватором и для тех, кто уже вакцинировался. Так, 65% вакцинировались, чтобы не болеть и не иметь осложнений от COVID-19. Только 14% отметили, что они сделали это по рекомендации работодателя или учебного заведения", – говорится в исследовании.

Основные причины сомнений в вакцинации:

недооценка рисков COVID-19;

мифы о прививках и нежелании повторно вакцинироваться, если в этом будет необходимость.

Почему невакцинированные против прививки

Среди тех, кто еще не вакцинировался и не хочет этого делать, большинство не доверяют вакцинам. Они считают, что вакцинация несет больше рисков, чем сам COVID-19 и не хотят переживать реакцию на вакцины.

Почти четверть считают, что имеют медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19, хотя на самом деле абсолютные противопоказания могут иметь менее одного процента людей.

Те, кто не хотят вакцинироваться, не считают пандемию серьезной угрозой или COVID-19 такой болезнью, от которой нужно прививаться вообще.

Роль семейного врача в вакцинации

Важна в процессе вакцинации роль семейного врача. 87% привитых украинцев сказали, что прислушались к совету врача по поводу вакцинации. Из тех, кто еще не вакцинировался, 77% прислушались к совету врача вакцинироваться.

Более половины из тех, кто не хочет вакцинироваться, не доверились бы совету врача по этому поводу, 48% не обсуждали вопрос прививки с медиком, а 6% – врач не рекомендовал прививаться.





Исследование проведено в сентябре-октябре 2021 года (до введения красных зон) агентством Info Sapiens при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и Всемирного банка. Опрос проводился методом телефонных интервью. Было опрошено 2 006 человек старше 18 лет, во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей.

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