Украина отказывается от штрафов за несоблюдение сроков поставок COVID-вакцины – Степанов

Украина может выставить штрафные санкции производителям вакцины от коронавируса за то, что не соблюдают сроков поставок, однако, от этого она скорее не появится.

Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы можем выставить штрафные санкции, но от этого что, вакцина появится? Производители часто говорят, что нет вопросов, мы вам вернем деньги", – сказал Степанов.

По его словам, в Украине нет проблем со сбытом вакцин, ведь их просто нет

"Я понимаю, что эта вещь об отсрочке вакцин – временная, а с другой стороны я понимаю, насколько важна каждая ампула, каждая доза вакцины, на которую рассчитывают люди", – отметил министр.

Также мы писали о том, что 16 апреля в Верховной Раде министру здравоохранения Максиму Степанову вручили две гвоздики, которые принесли с похорон мужчины, умершего от коронавируса. Цветы передала народный депутат от "Голоса" Ольга Стефанишина во время Часа вопросов к правительству.