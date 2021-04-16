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Когда Украина получит следующую партию вакцины от COVAX

16 апреля, 11:38

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В ЮНИСЕФ спрогнозировали, что в Украину поставки следующей партии вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX, могут произойти в конце апреля или в начале мая.

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Об этом заявила на брифинге глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.

Отметим, сегодня Украина получила первые вакцины от COVID-19 в рамках механизма COVAX. В страну прибыла первая партия вакцины Pfizer.

COVAX – это мировая инициатива, созданная на платформе Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), с целью ускорения разработки, производства и обеспечению равного доступа к тестам, лечению и вакцинам против COVID-19.

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Напомним, в Украину прибыла вакцина Pfizer. Спецрейс прибыл в Киев в аэропорт "Жуляны" и доставил первые 117 тысяч доз.

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Мы также писали, что исследование подтвердило, что вакцина Pfizer является безопасной и эффективной для беременных.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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вакцина Украина Pfizer COVAX
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