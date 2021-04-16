Когда Украина получит следующую партию вакцины от COVAX

В ЮНИСЕФ спрогнозировали, что в Украину поставки следующей партии вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX, могут произойти в конце апреля или в начале мая.

Реклама

Об этом заявила на брифинге глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.

Отметим, сегодня Украина получила первые вакцины от COVID-19 в рамках механизма COVAX. В страну прибыла первая партия вакцины Pfizer.

COVAX – это мировая инициатива, созданная на платформе Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), с целью ускорения разработки, производства и обеспечению равного доступа к тестам, лечению и вакцинам против COVID-19.

Напомним, в Украину прибыла вакцина Pfizer. Спецрейс прибыл в Киев в аэропорт "Жуляны" и доставил первые 117 тысяч доз.

Реклама

Мы также писали, что исследование подтвердило, что вакцина Pfizer является безопасной и эффективной для беременных.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама