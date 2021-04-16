В Украину прибыла вакцина Pfizer (фото, видео)

В Украину сегодня, 16 апреля, прибыла первая партия вакцины от коронавируса по глобальному механизму COVAX. Спецрейс прибыл в Киев в аэропорт "Жуляны" и доставил первые 117 тысяч доз вакцины компании Pfizer.
Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Дарья Сметанко.
Фото: Дарья Сметанко, "Сегодня"
Фото: Дарья Сметанко, "Сегодня"
Фото: Дарья Сметанко, "Сегодня"
Напомним, на прошлой неделе Украина заключила договор с Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19.
Также мы писали, что исследование подтвердило, что вакцина Pfizer является безопасной и эффективной для беременных.
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