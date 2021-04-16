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В Украину прибыла вакцина Pfizer (фото, видео)

16 апреля, 10:26

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Сегодня прибыла первая партия, в ближайшее время ожидаются еще поставки

В Украину сегодня, 16 апреля, прибыла первая партия вакцины от коронавируса по глобальному механизму COVAX. Спецрейс прибыл в Киев в аэропорт "Жуляны" и доставил первые 117 тысяч доз вакцины компании Pfizer.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Дарья Сметанко.

Фото: Дарья Сметанко, "Сегодня"

Фото: Дарья Сметанко, "Сегодня"

Фото: Дарья Сметанко, "Сегодня"
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Фото: Дарья Сметанко, "Сегодня"

В тренде
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Фото: Дарья Сметанко, "Сегодня"

Фото: Дарья Сметанко, "Сегодня"

Фото: Дарья Сметанко, "Сегодня"

Напомним, на прошлой неделе Украина заключила договор с Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19.

Также мы писали, что исследование подтвердило, что вакцина Pfizer является безопасной и эффективной для беременных.

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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Киев партия вакцина Украина Pfizer
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