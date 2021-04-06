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Украина получит 10 миллионов доз вакцины Pfizer

6 апреля, 19:10

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Первую партию препарата ожидают уже в ближайшие месяцы

Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19, о чем в феврале договаривались президент Украины Владимир Зеленский и главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.

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Непосредственно переговорным процессом по поставкам препарата в Украине по поручению главы государства занимался руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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Вакцина будет поставлена ​​в страну в течение 2021 года, а первая партия ожидается уже в ближайшие месяцы.

Владимир Зеленский отметил, что граждане Украины должны быть обеспечены сертифицированной качественной вакциной как можно быстрее – это один приоритет власти.

"Выражаем благодарность доктору Альберту Бурле и его коллегам за поддержку украинского народа в это трудное время", – сказал руководитель Офиса президента.

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Он добавил, что сотрудничество с американскими фармацевтическими компаниями будет продолжаться и расширяться.

Напомним, 8 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с исполнительным директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурлой, во время которых последний пообещал сделать все возможное, чтобы Украина получила первые партии вакцины по контракту быстрее.

А ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о подтверждении поставки в Украину дополнительных около миллиона доз вакцины от Pfizer/BioNTech.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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вакцинация вакцина Владимир Зеленский коронавирус COVID-19 Pfizer
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