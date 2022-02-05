Почему украинцы боятся COVID-вакцинации? В Минздраве развеяли самые популярные страхи

Привиться от коронавируса в Украине может каждый желающий. / Фото: Коллаж: Сегодня
Многие украинцы волнуются из-за вакцинации после операций или же при сахарном диабете. Возникает вопрос, угрожает ли это здоровью людей. В Минздраве ответили на самые частые вопросы тех, кто опасается вакцинации.
Об этом сообщается в Facebook министерства.
Можно ли вакцинироваться после операции на сердце?
Специалисты советуют не откладывать прививки, ведь люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе перенесшие операции, – группа риска для коронавирусной болезни. Поэтому следует прививаться как можно скорее. Это можно делать любой одобренной в Украине вакциной.
Нужно ли вакцинироваться, если уровень антител и так высок?
В Минздраве советуют прививаться даже тем, кто перенес болезнь. Для этого следует подождать 28 дней и прийти в пункт вакцинации, чтобы получить защиту от COVID-19.
"Люди, которые переболели и вакцинировались, имеют вдвое более низкие шансы заразиться повторно", – уверяют в Минздраве.
Можно ли вакцинироваться при сахарном диабете второго типа
Медики объясняют – эта болезнь может привести к осложнениям в случае инфицирования COVID-19, поэтому люди с сахарным диабетом второго типа должны вакцинироваться в первую очередь.
Как долго действует вакцина?
Эффективность двух доз вакцин против симптоматической болезни с течением времени снижается. Третья, так называемая бустерная доза, возвращает высокую эффективность и дает высокую защиту от госпитализации.
Минздрав Украины рекомендует бустер спустя 6-9 месяцев после полной вакцинации.
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