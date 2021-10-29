Почему за два года пандемии не создали лекарство от COVID-19? Комаровский ответил

Комаровский рассказал о лекарствах от коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

Известный врач Евгений Комаровский заявил, что ученые во всем мире пытаются найти препарат, который помог бы пациентам с коронавирусом, однако пока на рынке такого нет.

Об этом он заявил в программе "Підсумки місяця з доктором Комаровським" в эфире телеканала "Украина 24".

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По словам Комаровского, на мировом рынке сразу начнется гонка производителей.

"Как только появляется какой-то противовирусный препарат, обязательно один препарат наступает на горло другому. Тут же огромное количество людей начинают заниматься антипиаром", – сказал он.

Врач добавил, что о наличии одного лекарства уже заявили, но его пока нет в продаже. Однако "они уже завернули ему цену 700 долларов за пяти-шестидневный курс таблеток".