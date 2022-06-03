Почти без дождей. Прогноз погоды в Украине на 3 июня (карта)

В Украине будет тепло/Фото: коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в пятницу, 3 июня, будет теплой, как и вчера. Осадки ожидаются только в трех областях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая будет погода?

Сегодня дождь с грозой прогнозируется только в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. На остальной территории переменная облачность. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от 23 до 28 градусов тепла. На востоке прогнозируют +26...+31 градус.

В северных регионах – 24-27 градусов тепла. На юге ожидается 30-32 градуса выше нуля.

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В Киеве прогнозируют дождь с грозой, 25-27 градусов тепла, а в Симферополе будет сухо – +29…+31 градус.

Кто больше всего страдает от смены погоды?

Наличие болезней у человека является первым фактором того, что он чувствует изменения погоды. Ведь то, что какой-то орган работает неправильно, приводит к тому, что организм не может быстро перестроиться под погоду. Поэтому прежде всего страдают от изменения погоды больные сердечно-сосудистыми, аутоиммунными заболеваниями, хроническими заболеваниями: артритом, артрозом, ревматизмом, бронхиальной астмой. Также перенесшие операции и травмы черепа.

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