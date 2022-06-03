Майже без дощів. Прогноз погоди в Україні на 3 червня (карта)

В Україні буде тепло/Фото: колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у п'ятницю, 3 червня, буде теплою, як і вчора. Опади очікуються лише в трьох областях.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода?

Сьогодні дощ з грозою прогнозують лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях. На решті території — мінлива хмарність. Вітер — північно-західний, 5-10 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 23 до 28 градусів тепла. На сході прогнозують +26...+31 градус.

У північних регіонах – 24-27 градусів тепла. На півдні очікується 30-32 градуси вище нуля.

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У Києві прогнозують дощ з грозою, 25-27 градусів тепла, а у Сімферополі буде сухо – +29…+31 градус.

Хто найбільше страждає від зміни погоди?

Наявність хвороб у людини є першим чинником того, що вона відчуває зміни погоди. Адже те, що якийсь орган працює неправильно, призводить до того, що організм не може швидко перелаштуватися під погоду. Тож найперше страждають від зміни погоди хворі на серцево-судинні, аутоімунні захворювання, хронічні захворювання: артрит, артроз, ревматизм, бронхіальну астму. Також ті, хто переніс операції та травми черепа.

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