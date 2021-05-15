Почти лето посреди мая и грозы: где сегодня ждать непогоды и жары под 30 градусов

Сегодня в большинстве областей будет прекрасная погода, но повезет не всем

17 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Сегодня в Украине местами дожди с грозами и существенное повышение температуры воздуха. В некоторых регионах потеплеет почти до 30 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Дожди с грозами пройдут в западных и северных областях. Также дождь ожидается в Киеве.

В то же время по всей стране будет очень тепло:

на западе – 21-23 градуса;

на севере и в центре – 22-24 градуса;

на юге – до +25;

теплее всего на востоке – 25-27 градусов;

в Киеве – 21-23 тепла.

Реклама

Также синоптики предупреждают, что в большинстве районов южных, западных, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Житомирской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Читайте также о прогнозе погоды на начало следующей недели – там беспросветные дожди.

Напомним, ранее известный народный синоптик Украины Леонид Горбань рассказывал в комментарии сайту "Сегодня", какой будет погода в Украине летом.