Версія українською
$ 27,63
33,37

Почти миллион прививок. Степанов рассказал о темпах вакцинации в Украине

16 мая, 09:35

Денис Беспалов

Министр сообщил, что в настоящий момент 939 238 человек в Украине получили прививку от COVID-19

В Украине продолжается вакцинация населения / Фото: Flickr

В Украине за прошедшие сутки, 15 мая, прививку от коронавируса получили 6164 человека.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"939 238 человек привито с начала прививочной кампании", – написал он.

Министр опубликовал следующие данные о вакцинации:

Читайте также: В Польше хотят вакцинировать работников из Украины: реально ли получить укол

Данные о количестве инфицированных и темпах вакцинации. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

Реклама

Количество прививок, сделанных 15 мая, в регионах:

Читайте также: Украина ожидает очередную поставку вакцины от коронавируса Pfizer – Степанов

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинацию проводили 142 мобильные бригады по иммунизации и 308 пунктов прививки.

По состоянию на 15 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 556 117 человек.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения призвала отложить вакцинацию от COVID-19 детей и поделиться прививками с другими странами.

Видео: Сегодня

Новости на эту же тему:
вакцинация вакцина коронавирус COVID-19

Реклама