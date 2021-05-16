Почти миллион прививок. Степанов рассказал о темпах вакцинации в Украине

В Украине продолжается вакцинация населения / Фото: Flickr
В Украине за прошедшие сутки, 15 мая, прививку от коронавируса получили 6164 человека.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"939 238 человек привито с начала прививочной кампании", – написал он.
Министр опубликовал следующие данные о вакцинации:
- 1 дозу вакцины получили 939 236 человек;
- завершили вакцинацию (получили 2 дозы) 17 086 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
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Данные о количестве инфицированных и темпах вакцинации. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official
Количество прививок, сделанных 15 мая, в регионах:
- Киев – 336 прививок;
- Винницкая область – 238 прививок;
- Волынская область – 165 прививок;
- Днепропетровская область – 131 прививка;
- Донецкая область – 189 прививок;
- Житомирская область – 201 прививка;
- Закарпатская – 80 прививок;
- Запорожская область – 84 прививки;
- Ивано-Франковская область – 281 прививка;
- Киевская область – 339 прививок;
- Кировоградская область – 196 прививок;
- Луганская область – 100 прививок;
- Львовская область – 302 прививки;
- Николаевская область – 135 прививок;
- Одесская область – 482 прививки;
- Полтавская область – 371 прививка;
- Ровенская область – 171 прививка;
- Сумская область – 244 прививки;
- Тернопольская область – 248 прививок;
- Харьковская область – 400 прививок;
- Херсонская область – 392 прививки;
- Хмельницкая область – 288 прививок;
- Черкасская область – 57 прививок;
- Черновицкая область – 436 прививок;
- Черниговская область – 298 прививок.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вакцинацию проводили 142 мобильные бригады по иммунизации и 308 пунктов прививки.
По состоянию на 15 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 556 117 человек.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения призвала отложить вакцинацию от COVID-19 детей и поделиться прививками с другими странами.
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