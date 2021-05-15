Українська
$ 27,63
33,37
  1. Последние новости Украины

Украина ожидает очередную поставку вакцины от коронавируса Pfizer – Степанов

15 мая, 01:01

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Все новые поставки доз вакцин сразу направятся в регионы, а не будут залеживаться на складах, говорит министр

Министр Степанов провалил вакцинацию, а также и тесты на COVID, но система при нем держится на плаву.

Министр Степанов провалил вакцинацию, а также и тесты на COVID, но система при нем держится на плаву. / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Украина ожидает дополнительные дозы вакцины от коронавируса компании Pfizer уже с понедельника, 17 мая.

Реклама

Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов в эфире "Украина 24".

"С понедельника у нас начинает приходить Pfizer. Мы получили подтверждение, думаем, что никаких сбоев не будет. Уже 17 мая она начинает приходить: сначала по COVAX, затем по прямому контракту со следующей недели. И мы ожидаем AstraZeneca как по COVAX, так и долги по Covishield", – рассказал министр.

Он отметил, что все новые поставки доз вакцин сразу направятся в регионы.

В тренде
Тупицкий будет судиться за зарплату главы КСУ: Отстранение – это ошибка
Александр Тупицкий. Фото: ccu.gov.ua
В тренде
Медведчук рассказал, где находится подследственный депутат Козак
В тренде
ОАСК вынудил моряков снова платить взятки и поборы украинским чиновникам – Саакашвили

В то же время глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что министра здравоохранения Максима Степанова в ближайшее время уволят. Это связано в том числе и с провалом закупки вакцин.

Реклама

По его словам все успехи Украины по переговорам о вакцинации – это заслуга президента Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Украине подорожали пиво, водка и сигареты – Госстат
В Украине подорожали пиво, водка и сигареты – ГосстатЭкономика
Плата за землю – украинцев хотят заставить выкупать свои участки или оформлять их в аренду
Плата за землю – украинцев хотят заставить выкупать свои участки или оформлять их в арендуЭкономика
"Скоро вернусь, психбольницу закрывают" – Татьяна Пьянова, зверски убившая свою дочь, и год спустя наводит ужас в своем селеУкраина
Куда летают украинцы – аэропорт
Куда летают украинцы – аэропорт "Борисполь" назвал самые популярные направленияУкраина
Доллар в Украине снова стал дешевле, евро прекратил расти: курс валют
Доллар в Украине снова стал дешевле, евро прекратил расти: курс валютФинансы
Медведчук жестоко избил 15-летнего подростка и избежал наказания – СМИ
Медведчук жестоко избил 15-летнего подростка и избежал наказания – СМИВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять