Україна очікує чергову поставку вакцини від коронавірусу Pfizer – Степанов

Всі нові поставки доз вакцин відразу направляться в регіони, а не будуть залежуватися на складах, каже міністр

Міністр Степанов провалив вакцинацію, а також і тести на COVID, але система при ньому тримається на плаву. / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Україна очікує додаткові дози вакцини від коронавірусу компанії Pfizer вже з понеділка, 17 травня.

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Про це розповів глава МОЗ Максим Степанов в ефірі "Україна 24".

"З понеділка у нас починає приходити Pfizer. Ми отримали підтвердження, думаємо, що ніяких збоїв не буде. Вже 17 травня вона починає приходити: спочатку по COVAX, потім за прямим контрактом з наступного тижня. І ми очікуємо AstraZeneca як по COVAX, так і борги по Covishield", – розповів міністр.

Він зазначив, що всі нові поставки доз вакцин відразу направляться в регіони.

Водночас глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що міністра охорони здоров'я Максима Степанова найближчим часом звільнять. Це пов'язано в тому числі і з провалом закупівлі вакцин.

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За його словами всі успіхи України у переговорах про вакцинацію – це заслуга президента Володимира Зеленського та керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

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