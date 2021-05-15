Русский
$ 27,63
33,37
  1. Новини України

Україна очікує чергову поставку вакцини від коронавірусу Pfizer – Степанов

15 травня, 01:01

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Всі нові поставки доз вакцин відразу направляться в регіони, а не будуть залежуватися на складах, каже міністр

Міністр Степанов провалив вакцинацію, а також і тести на COVID, але система при ньому тримається на плаву.

Міністр Степанов провалив вакцинацію, а також і тести на COVID, але система при ньому тримається на плаву. / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Україна очікує додаткові дози вакцини від коронавірусу компанії Pfizer вже з понеділка, 17 травня.

Реклама

Про це розповів глава МОЗ Максим Степанов в ефірі "Україна 24".

"З понеділка у нас починає приходити Pfizer. Ми отримали підтвердження, думаємо, що ніяких збоїв не буде. Вже 17 травня вона починає приходити: спочатку по COVAX, потім за прямим контрактом з наступного тижня. І ми очікуємо AstraZeneca як по COVAX, так і борги по Covishield", – розповів міністр.

Він зазначив, що всі нові поставки доз вакцин відразу направляться в регіони.

В тренді
Тупицький буде судитися за зарплату голови КСУ: Відсторонення – це помилка
Олександр Тупицький. Фото: ccu.gov.ua
В тренді
Медведчук розповів, де знаходиться підслідний депутат Козак
В тренді
ОАСК змусив моряків знову платити хабарі і побори українським чиновникам – Саакашвілі

Водночас глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що міністра охорони здоров'я Максима Степанова найближчим часом звільнять. Це пов'язано в тому числі і з провалом закупівлі вакцин.

Реклама

За його словами всі успіхи України у переговорах про вакцинацію – це заслуга президента Володимира Зеленського та керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

В Україні подорожчали пиво, горілка і сигарети – Держстат
В Україні подорожчали пиво, горілка і сигарети – ДержстатЕкономіка
Плата за землю – українців хочуть змусити викуповувати свої ділянки або оформляти їх в оренду
Плата за землю – українців хочуть змусити викуповувати свої ділянки або оформляти їх в орендуЕкономіка
"Скоро повернуся, психлікарню зачиняють" – Тетяна Пьянова, яка по-звірячому вбила свою доньку, і рік потому наводить жах у своєму селіУкраїна
Куди літають українці – аеропорт
Куди літають українці – аеропорт "Бориспіль" назвав найпопулярніші напрямкиУкраїна
Долар в Україні знову подешевшав, євро припинив зростати: курс валют
Долар в Україні знову подешевшав, євро припинив зростати: курс валютФінанси
Медведчук жорстоко побив 15-річного підлітка і уникнув покарання – ЗМІ
Медведчук жорстоко побив 15-річного підлітка і уникнув покарання – ЗМІВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти