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"Провалил закупки вакцин": Арахамия озвучил причину увольнения Степанова

14 мая, 22:05

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Давид Арахамия. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Давид Арахамия. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что министра здравоохранения Максима Степанова в ближайшее время уволят. Это связано в том числе и с провалом закупки вакцин.

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Об этом он сказал в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"С большой вероятностью он будет уволен. Будет представление на его увольнение, а потом голосование в Раде и там решит зал", – сказал Арахамия.

Он отметил, что сейчас заявления об увольнении Степанова нет.

"Если нет заявления, тогда мы должны пойти другим путем, который на два дня дольше", – добавил глава фракции.

Арахамия подтвердил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже подал в Верховную Раду относительно Степанова заявление и наиболее вероятным кандидатом на должность министр здравоохранения является главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Как сказал глава фракции "Слуга народа", все успехи Украины по переговорам о вакцинации это заслуга президента Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

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