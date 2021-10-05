Почти в три раза – в Украине резко подскочили темпы вакцинации

В Украине продолжается вакцинация / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за прошлые сутки, 4 октября, 100 331 человека вакцинировано против COVID-19. Это почти втрое больше, чем днем ранее.

Об этом сообщает Минздрав.

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Первую дозу в понедельник получили 51 472 украинцы, полностью иммунизированы – 48 859 человек. Вчера работали 831 мобильная бригада, 2925 пунктов прививки и 339 центров вакцинации.

Вакцинация в Украине. Источник: Минздрав

С начала прививочной кампании вакцинировали 7 242 115 граждан Украины, из них получили две дозы – 5 820 725 человек. Всего медики сделали 13 062 838 прививок.

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Массовая вакцинация сработает?

В Минздраве рассказали, что в Моршине Львовской области проводят эксперимент – массово вакцинируют население и проверяют, будут ли случаи коронавируса. В городе по крайней мере одной дозой привиты 72,4% жителей, полностью завершили вакцинацию двумя дозами – 66%.

В конце лета в Моршине не было зарегистрированных новых больных COVID-19. Последний случай заболевания был зафиксирован 20 июня.