Под Черниговом столкнулись грузовик и маршрутка, 10 человек погибли

Автобус следовал по маршруту "Чернигов-Сосница". / Фото: Коллаж: Сегодня

Вблизи села Брусилов, Черниговского района столкнулись маршрутка и грузовик. В результате аварии 10 человек погибли и семеро получили телесные повреждения.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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Авария произошла 7 декабря, около 7:55 на автодороге Н-27 Чернигов-Грэм. Автобус следовал по маршруту "Чернигов-Сосница".

В результате ДТП предварительно погибли 10 человек и 7 человек травмированы. Для деблокации от ГСЧС привлечено 10 человек и 3 ед. техники.

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