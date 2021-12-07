Під Черніговом зіткнулися вантажівка та маршрутка, 10 людей загинули

Автобус прямував за маршрутом "Чернігів-Сосниця". / Фото: Колаж: Сьогодні
Поблизу села Брусилів, Чернігівського району зіткнулися маршрутка та вантажівка. Внаслідок аварії 10 людей загинули та семеро отримали тілесні ушкодження.
Про це повідомили в ДСНС.
Подробиці
Аварія сталася 7 грудня, близько 7:55 на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч. Автобус прямував за маршрутом "Чернігів-Сосниця".
Внаслідок ДТП попередньо загинуло 10 осіб та 7 осіб травмовано. Для деблокації від ДСНС залучено 10 осіб та 3 од. техніки.
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