Под Черниговом в ДТП погибли 10 человек. Мы узнали причину аварии

В полиции и ГСЧС заявили, что участок, на котором произошло ДТП, не аварийно опасный. / Фото: Коллаж: Сегодня
Предварительно рассматриваются две версии причины ужасной ДТП с маршруткой и грузовиком недалеко от Чернигова, в которой погибли 10 человек.
Об этом новостям "Сегодня" рассказали в ГСЧС Черниговской области.
Они подтвердили число погибших на трассе Чернигов – Гремяч.
"Участок трассы не аварийно опасный, здесь никогда не было концентрации ДТП. Поэтому причин может быть две – либо скользкая дорога, либо нарушение ПДД со стороны водителей. Подтверждаем число погибших – 10 человек. Выясняем все обстоятельства",- сообщили нам черниговские спасатели и пожарные.
Как сообщили нашему корреспонденту в полиции, среди погибших детей нет. На эту минуту следователи еще не выяснили даже предварительную причину, но подтверждают, что участок не аварийно опасный.
Подробности ДТП
Авария произошла 7 декабря, около 7:55. Автобус следовал по маршруту "Чернигов – Сосница".
В результате ДТП предварительно погибли 10 человек и 7 человек травмированы. Для деблокации от ГСЧС привлечено 10 человек и 3 ед. техники.
Уже появились первые фото с места происшествия.
Раньше мы писали:
- В Запорожье 19 ноября маршрутка врезалась в прицеп грузовика. В общественном транспорте находились пострадавшие пассажиры.
- На дороге столкнулись школьный автобус и грузовик DAF. В автобусе находились 12 несовершеннолетних учеников.