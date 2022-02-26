Под Херсоном войска РФ расстреляли скорую, которая везла раненного

Под Херсоном расстреляли машину скорой. / Фото: Коллаж: Сегодня

Под Херсоном оккупанты расстреляли и подорвали автомобиль скорой помощи, которая везла раненого. Водитель скорой и раненый сгорели заживо.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Раненного фельдшера доставили в областную больницу. Две скорые ехали на вызов. Одна с пострадавшим проскочила, вторая – нет

Погибшему водителю было 64 года. Раненому фельдшеру 52.

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Ситуация в Херсоне 26 февраля

В Херсоне утро началось с хороших новостей. Над городом украинский флаг.

"Город работает и живёт. В 6:30 на линии вышли первые троллейбусы. Успеваем по чуть-чуть даже убирать город. С продуктами и хлебом вопрос решаем, следите за обновлениями информации на официальном сайте горсовета", – написал он.

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