В бомбоубежище Херсона родились два ребенка

Медики оказали новорожденным и их мамам всю необходимую помощь

В условиях военного положения в стране, в Херсоне родились два ребенка / Фото: Коллаж: Сегодня

В бомбоубежище Херсона вчера родились два мальчика. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр города Колыхаев Игорь.

"Вчера в бомбоубежищах Херсона родились двое здоровых мальчишек. Наши медики были готовы и всё прошло успешно – и для мам, и для новых херсонцев", – написал он.

По его словам, в городе на линии вышли автобусы, вопрос с хлебом решается, водоснабжение подается в обычном режиме, а информация про то, что вода подается по часам – фейк.

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Кроме того, сегодня ночью в столичном метрополитене родилась девочка, ее назвали Мия.

Ситуация в Украине 26 февраля

На окраине столицы киевляне устроили жесткий прием оккупантам: техника, которая шла на прорыв, попала под шквал коктейлей "Молотова".

Кроме того, ночью в разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.

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В Киеве, по состоянию на 6:00 утра, звуки стрельбы слышны в центре города, в частности на улице Богдана Хмельницкого, а также на Караваевых Дачах, Березняках и КПИ. При этом на Печерске звучат как автоматные очереди, так и взрывы.

Мэр Киева заявил, что в столице нет российских военных, но много диверсионных групп. Столичные власти полностью остановили движение поездов "красной" ветки метрополитена.

Также в столице были обстрелы в районе аэропорта "Киев" ("Жуляны").