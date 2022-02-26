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СЬОГОДНІ Новини України

У бомбосховищі Херсона народилися дві дитини

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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26 лютого, 09:42
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Медики надали новонародженим та їхнім мамам усю необхідну допомогу
В условиях военного положения в стране, в Херсоне родились два ребенка
В условиях военного положения в стране, в Херсоне родились два ребенка / Фото: Колаж: Сьогодні

У бомбосховищі Херсона вчора народилися два хлопчики. Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер міста Ігор Колигаєв.

"Вчора в бомбосховищах Херсона народилися двоє здорових хлопчаків. Наші медики були готові, і все пройшло успішно – і для мам, і для нових херсонців", – написав він.

За його словами, у місті на лінії вийшли автобуси, питання з хлібом вирішується, водопостачання подається у звичайному режимі, а інформація про те, що вода подається по годинам – фейк.

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Крім того, сьогодні вночі у столичному метрополітені народилася дівчинка, її назвали Мія.

Ситуація в Україні 26 лютого

На околиці столиці кияни влаштували жорсткий прийом окупантам: техніка, яка йшла на прорив, потрапила під шквал коктейлів "Молотова".

Крім того, вночі в різних районах Києва йшли перестрілки, місцями лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а в районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб

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У Києві, станом на 6:00 ранку, звуки стрілянини чути у центрі міста, зокрема на вулиці Богдана Хмельницького, а також на Караваєвих Дачах, Березняках та КПІ. При цьому на Печерську звучать як автоматні черги, і вибухи.

Мер Києва заявив, що у столиці немає російських військових, але багато диверсійних груп. Столична влада повністю зупинила рух поїздів "червоної" гілки метрополітену.

Також у столиці були обстріли в районі аеропорту "Київ" ("Жуляни").

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