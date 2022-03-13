Под Львовом впервые взрывы: оккупанты нанесли ракетный удар

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Российские оккупанты утром 13 марта нанесли ракетный удар по Львовской области. Их целью был Яворовский полигон.

"На Львовщине около 05:30, в области в Яворовском районе слышали взрывы. По информации от военных, отработали ПВО по ракетам Российской Федерации. Сейчас все подразделения работают в полном военном режиме", – написал в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

По его словам, "вся дополнительная информация ожидается от служб и руководителя области".

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"По предварительной информации, рашисты атаковали Яворовский полигон возле Львова", – сообщает нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, которую цитирует Telegram-канал "Труха".

Эту информацию подтвердил в своем Telegram-канале глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий.