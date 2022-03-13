Под Львовом впервые взрывы: оккупанты нанесли ракетный удар

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Российские оккупанты утром 13 марта нанесли ракетный удар по Львовской области. Их целью был Яворовский полигон.
"На Львовщине около 05:30, в области в Яворовском районе слышали взрывы. По информации от военных, отработали ПВО по ракетам Российской Федерации. Сейчас все подразделения работают в полном военном режиме", – написал в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
По его словам, "вся дополнительная информация ожидается от служб и руководителя области".
"По предварительной информации, рашисты атаковали Яворовский полигон возле Львова", – сообщает нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, которую цитирует Telegram-канал "Труха".
Эту информацию подтвердил в своем Telegram-канале глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий.
"Ночью 13 марта оккупационные силы нанесли авиаудар ракетами по территории Международного центра миротворчества и безопасности (село Старичи, Яворовский район. – Ред.) – по предварительным данным, упало 8 ракет, информация о разрушении уточняется", – написал он.