Під Львовом уперше вибухи: окупанти завдали ракетного удару

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Російські окупанти вранці 13 березня завдали ракетного удару по Львівській області. Їхньою ціллю був Яворівський полігон.

"На Львівщині близько 05:30 у Яворівському районі чули вибухи. За інформацією від військових, відпрацювала ППО по ракетах Російської Федерації. Наразі всі підрозділи працюють у повному військовому режимі", – написав у Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

За його словами, "вся додаткова інформація очікується від служб та керівника області".

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"За попередньою інформацією, рашисти атакували Яворівський полігон біля Львова", – повідомляє нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко, яку цитує Telegram-канал "Труха".

Цю інформацію підтвердив у своєму Telegram-каналі голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.

"Вночі 13 березня окупаційні сили завдали авіаудару ракетами по території Міжнародного центру миротворчості та безпеки (село Старичі, Яворівський район. – Ред.) – за попередніми даними, впало 8 ракет, інформація про руйнування уточнюється", – написав він.

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У Генштабі ЗСУ доповіли про ситуацію в Україні. Стан, положення та характер дій сил оборони без суттєвих змін.

Противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру для військових потреб. У порушення вимог Міжнародного гуманітарного права продовжує розміщувати підрозділи і техніку на об’єктах підвищеної небезпеки, здійснює обстріли мирного населення, проводить незаконні перевірки особистих речей та обшуки серед місцевих мешканців, перевдягається в цивільний одяг та форму ЗС України.

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Морально-психологічний стан військ противника, який брав участь у боях зі Збройними Силами України, продовжує погіршуватися, зростає кількість випадків дезертирства та відмов щодо виконання наказів.

У зв’язку з втратами збройні сили РФ формують нові підрозділи. Зокрема, командування ворога планує залучити близько 1500 осіб зі складу 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський, Тихоокеанський флот).

Збройні Сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони дають гідну відсіч військам противника, зокрема, за попередню добу було знищено два вертольоти, два винищувачі (один з яких Су-34) та два БПЛА.